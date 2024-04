Morgan Charrière et Booba, c’est officialisé

Une nouvelle star rejoint l’écurie de Booba : cette fois-ci, c’est un combattant de MMA français de l’UFC, Morgan Charrière. Les deux hommes ont décidé de travailler ensemble alors que “The Last Pirate” va monter dans la cage pour se battre contre Chepe Mariscal ce week-end.

Cette semaine, Booba a apporté son soutien à Morgan Charrière à quelques jours de son prochain combat. Ce dernier s’est ensuite mis en scène à l’entraînement après son arrivée à Las Vegas pour l’UFC Fight Night 240, en train de s’entraîner sur le titre “Dolce Camara” du rappeur en featuring avec SDM. Tout cela était un avant-goût de l’annonce qu’ils ont réalisée ensuite avec leur collaboration inédite.

Morgan Charrière : Un joli coup pour l’agence créée par Booba !

En effet, Morgan Charrière a décidé de signer avec l’agence Starting Blok, lancée il y a quelques mois par Booba, Claire Dabrowski et Anne Cibron (la manageuse du rappeur) pour mettre en avant des artistes de différents domaines issus de la culture urbaine. Le timing est parfait pour le pratiquant français de MMA, qui a révélé l’information peu avant son prochain affrontement à l’UFC aux États-Unis et après son triomphe à l’UFC Paris en 2023 lors de ses débuts dans la ligue américaine de MMA la plus connue au monde.

Booba signe un gros coup pour son agence avec cette signature, dans le but de représenter Morgan Charrière, devenu l’une des figures montantes du Mixed Martial Arts français. “Morgan incarne tout ce que Starting Blok souhaite représenter : audace, intégrité et un désir incessant d’impacter positivement la société”, s’est satisfaite Claire Dabrowski, dirigeante de l’agence, dans sa réaction au média Sportune.

“Cette collaboration est une étape naturelle vers notre objectif de proposer une alternative à la prise de parole des marques, institutions et médias auprès d’un public de plus en plus exigeant”, a-t-elle expliqué sur cette connexion. Starting Blok compte notamment dans ses rangs le basketteur Diamant Blazi et l’artiste de breakdance Dany Dann. “Ça me fait kiffer d’aider des jeunes à s’épanouir”, avait confié Booba au lancement de Starting Blok sur son envie de s’impliquer dans ce nouveau projet. Il devrait suivre de près la performance de Morgan Charrière dans la nuit de samedi.