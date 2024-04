“Impossible de ne pas aimer une musique d’Aya”, Polska virée de TPMP pour son soutien à Aya Nakamura

Dans TPMP, Cyril Hanouna a encore relancé le débat concernant la participation d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. Il a évoqué la possibilité qu’elle interprète une reprise d’Édith Piaf et a fait sortir Polska du plateau télévisé après ses propos en soutien à la chanteuse française la plus streamée au monde.

Cette semaine, Emmanuel Macron s’est exprimé sur l’invitation d’Aya Nakamura aux JO cet été. Il a fait l’éloge de la chanteuse et a validé sa présence pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d’été dans la capitale française. “Je pense que c’est une bonne chose (…) Elle participe de la culture française, de la chanson française”, a affirmé le président. Cyril Hanouna a ensuite questionné les chroniqueurs de TPMP sur la déclaration du chef d’État afin de connaître leurs différents avis sur la chanteuse.

Edith Piaf n’est pas du même rang qu’Aya Nakamura pour Polska

Selon Polska, Jean-Michel Maire déteste Aya Nakamura. L’influenceuse a commenté : “Je pensais que malgré ton âge, tu étais un jeune, mais t’es un vieux schnock ! Pour moi, c’est impossible de ne pas aimer au moins une seule musique d’Aya.”. Le chroniqueur a ensuite répliqué pour expliquer son opinion sur la chanteuse et apporter quelques précisions : “Mais ce n’est pas le souci, ça, de ne pas aimer ou pas ! Je ne conteste pas que des gens l’adorent, qu’elle remplisse des salles de concert et tant mieux pour eux”.

Jean-Michel Maire s’est ensuite justifié en disant que pour lui, elle n’est pas représentative de la France et que cela pose un problème : “Ce n’est pas l’argument de l’artiste la plus streamée qui doit être un argument de vente. La dernière fois qu’il y a eu les JO en France, c’était à Albertville en 1992, l’artiste le plus streamé, c’était Jordy, avec ‘Dur dur d’être un bébé’, et il n’a pas fait la cérémonie d’ouverture”.

“Les gens disent qu’Édith Piaf et Aya Nakamura, ce n’est pas comparable. Je suis désolée, Édith Piaf n’a jamais sorti Djadja“, a conclu Polska dans cet échange avant de se faire réprimander par Cyril Hanouna. Indigné, l’animateur de C8 a viré la jeune femme du plateau de TPMP.