BigFlo insulte Nikos Aliagas dans The Voice, sa réplique cash

Petit moment de tension insolite entre BigFlo et Nikos Aliagas lors des battles de la nouvelle saison de The Voice. Dans une séquence, le rappeur Toulousain s’en prend à l’animateur de TF1 qui lui répond.

Aux côtés de Mika, Vianney et Zazie, les deux frères BigFlo et Oli font partie du jury de la nouvelle saison de The Voice. Ce samedi soir, lors de la diffusion de l’émission, trois d’entre eux ont décidé de sauver Manuela pendant les duels vocaux. “Vous avez le choix de la reine”, a commenté Nikos Aliagas sur la passion envers la jeune chanteuse qui a fait le choix de continuer la compétition avec les rappeurs.

La réaction explicite de BigFlo contre Nikos Aliagas !

Plus tard dans l’émission, au moment du choix de Léon repêché par les coachs, Nikos Aliagas a laissé planer le suspense. Vianney et les frères Bigflo & Oli souhaitent le convaincre pour son choix. Nikos fait croire à Vianney qu’il est choisi en le fixant dans les yeux et en faisant monter l’attente avant de déclarer : “Quelle belle soirée de battles qui continue. Alors, est-ce qu’il est dans l’équipe de qui les amis ?”. Alors que tous les regards se tournent vers l’interprète du tube “La même” avec Gims, le présentateur annonce finalement, à la surprise générale : “On est dans l’équipe de… Bigflo et Oli !”.

“Pu*ain, quel bâ*ard“, réagit directement BigFlo, surpris par la façon dont Nikos a fait cette annonce. Ce dernier prend cela avec humour et répond cash en expliquant cette réaction : “Quand il dit ‘Pu*ain, quel bâ*ard’ en parlant de moi, c’est parce que je regarde à ce moment-là Vianney“. Le frère d’Oli en rigole ensuite en comparant la manière d’agir de l’animateur à un geste technique de l’ancien joueur de football Ronaldinho : “Il voulait faire une passe là, mais il regardait là, donc tu es un peu le Ronaldinho du PAF”.