Cédric Doumbé démoli par une légende du MMA, “Dans la cage, tu vas au bout”

Plus d’un mois après la défaite de Cédric Doumbé face à Baki, Cheick Kongo n’a pas mâché ses mots pour critiquer le comportement du premier nommé. Les réactions ne se sont pas fait attendre, fustigeant à leur tour la réaction de l’ex-champion de kick-boxing après sa blessure à l’orteil causée par une écharde.

Âgé de 48 ans, Cheick Kongo est une figure incontournable du MMA français. Avec 46 combats à son actif dans les arts martiaux mixtes, dont 31 victoires, et plusieurs titres de champion en kick-boxing, il possède une expérience indéniable dans le domaine. Désormais retraité depuis son dernier combat en 2022, il a donné son avis sur le duel franco-français du mois dernier au PFL de Paris dans l’émission La Fine Équipe.

Le combat Cédric Doumbé vs Baki n’a pas tenu ses promesses d’après Cheick Kongo !

C’est avec des mots durs que Cheick Kongo a fustigé la gestion de Cédric Doumbé de sa mésaventure dans la cage contre Baki. Il ne comprend pas pourquoi Doumbé a demandé à l’arbitre d’interrompre le combat, estimant qu’un combattant doit assumer ses blessures et aller au bout de son engagement.

“Moi, quand je signe un contrat, je fais mes combats. Si je gagne alors que je suis blessé, même amoindri, je ressors et je ne dis rien. Si je perds, c’est pareil.”, explique Cheick Kongo : “Quand tu montes dans la cage, tu vas jusqu’au bout. Il m’est arrivé des trucs pendant les combats, et je n’ai jamais rien dit.”.

Cheick Kongo cite ensuite des exemples d’autres combattants ayant subi des blessures bien plus graves que Doumbé et qui ont continué le combat sans se plaindre : “Il y a des gars qui se disloquent le bras en frappant, et qui se le remettent en place entre deux rounds. D’autres qui se déboîtent le pouce et qui reviennent quand même dans le combat. Alors, une écharde…”.

Il revient également sur l’épisode de l’écharde, estimant qu’elle n’était pas assez contraignante pour justifier l’arrêt du combat. Il exprime ensuite sa déception face à la performance des deux combattants : “Pour la qualité du combat, j’ai été déçu.”.

“C’était un combat qui devait se faire, vu la manière dont ils parlaient tous les deux avant.”, raconte Cheick Kongo, en référence aux provocations entre Baki et Doumbé. Mais il n’a pas été convaincu par leur face-à-face : “Vu comment l’événement était mis en avant, je m’attendais à un affrontement à la Dragon Ball Z ! Même s’ils tapaient dans les gants et tentaient des amenées au sol, je m’attendais à une grosse intensité. Mais ce n’est pas l’enjeu qui a fait défaut, tout le monde a un enjeu dans la cage.”.

En conclusion, Cheick Kongo a sévèrement critiqué le comportement de Cédric Doumbé après sa défaite face à Baki. Il estime qu’un combattant doit assumer ses blessures et aller au bout de son engagement. Il a également exprimé sa déception face à la qualité du combat, qui n’a pas tenu ses promesses.