Baki vs Cédric Doumbé : les hostilités reprennent, ça se chauffe

Baki et Doumbé : la revanche de plus en plus probable ? Si la revanche n’est pas encore officielle, les échanges musclés entre Cédric Doumbé et Baysangur “Baki” Chamsoudinov sur les réseaux sociaux laissent peu de place au doute.

Un mois après sa défaite décevante, Doumbé a clairement exprimé son désir de se venger sur Twitter. Le combattant français n’a pas digéré sa défaite et a même porté réclamation auprès de la fédération pour obtenir un “no contest”. Déterminé à affronter de nouveau Baki, Doumbé a posé ses conditions : un gros chèque de 500 000 euros. Une provocation à laquelle Baki a rapidement répondu, non sans ironie, en évoquant un nouveau revers devant 20 000 personnes.

Si le montant demandé par Baki semble exorbitant pour les organisateurs, la détermination des deux combattants et l’engouement des fans font de cette revanche un scénario de plus en plus probable. Reste à savoir si les organisateurs trouveront un accord financier qui satisfasse les deux hommes.

En attendant, Doumbé et Baki continuent de se chauffer sur les réseaux sociaux et de se préparer physiquement pour un éventuel nouveau combat. Cette saga entre les deux combattants français est loin d’être terminée et promet de belles étincelles dans les mois à venir.