Cédric Doumbè : la somme astronomique réclamée par Baki pour une revanche révélée

La somme colossale vient d’être dévoilée ! Même le combat terminé, le duel Cédric Doumbè vs Baki continue d’attiser les convoitises et la possibilité d’une revanche ne cesse d’être évoquée depuis quelques jours.

Baki a confirmé qu’il n’y a rien de concret pour le moment, mais il a fixé sa condition pour retourner dans la cage et affronter son rival.

On connait le montant exigé par Baki pour affronter Cédric Doumbè !

Un second affrontement entre Doumbè et Baki alimente à nouveau les rumeurs. Le manager de Baki, Baysangur Chamsoudinov, a déçu tout le monde dernièrement en assurant qu’un nouveau combat est peu probable et qu’ils vont passer à autre chose pour se concentrer sur leur objectif de rejoindre l’UFC. Une telle possibilité mettrait fin au souhait de l’ex-champion du Glory d’obtenir sa revanche, demandée dès les premières minutes de sa défaite dans la cage au début du mois de mars. Cependant, l’organisation de cet événement est très loin de se concrétiser actuellement.

Dès que l’idée d’une revanche a été évoquée, Baki a assuré que le PFL devrait sortir le chéquier pour le convaincre d’offrir une seconde chance à Cédric Doumbè. Il s’est encore exprimé sur le sujet dans une interview pour le podcast Chapeau Vert, en fixant sa condition obligatoire pour valider une autre confrontation. Le pratiquant du MMA Factory a réaffirmé sa position : c’est uniquement l’argent qui peut le faire décider de valider un “re-match”, et il a annoncé vouloir la somme de 500 000 euros.

La PFL va devoir payer très cher pour une nouvelle affiche entre les deux français !

“Avec ma famille, on s’était décidé que ce ne serait pas en dessous de 500 000 euros“, annonce Baki. Il explique ensuite pourquoi il demande un tel montant et révèle que Doumbè a touché plus que lui pour leur premier combat : “Ça semble être fou. Il faut savoir ce qu’on a touché. 500 000 euros, ce n’est pas tant que ça en fait. Combien j’ai touché ? Je ne vais pas le dire, mais j’ai bien touché. Cédric a encore mieux touché que moi.”.

Baki pense que le PFL a les moyens de payer la somme demandée pour un tel combat s’ils le souhaitent réellement. “500 000 euros, ce n’est vraiment pas impossible. Ils peuvent le faire. Donc s’ils veulent le faire, ils le feront.”.

Reste désormais à savoir quelle sera la position du PFL pour que la mise en place d’une revanche se précise ou non.