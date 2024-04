Rohff s’exprime sur sa fin de carrière en approche

Rohff se confie sur son avenir et ce qui suivra après la sortie de son nouvel album “FITNA”, en évoquant la fin éventuelle de sa carrière, il révèle pouvoir tout arrêter du jour au lendemain.

Le rappeur de 46 ans a profité d’une séance de questions réponses sur son compte Instagram pour partager ses pensées avec ses fans et discuter de son actualité musicale.

Rohff peut stopper soudainement le rap d’un jour à l’autre !

Dans cet échange avec les internautes, Rohff a revisité sa carrière, réfléchi à son futur et présenté son prochain album, un projet déjà très attendu par les adeptes du rap français. Bien que Housni se fasse discret sur le plan musical depuis quelques mois, il reste très actif sur les réseaux sociaux. En décembre dernier, il avait d’ailleurs offert à sa communauté un nouveau titre inédit, “Loyauté”, avant de présenter son nouvel opus pour faire patienter ses fans.

Lors de cette session avec les internautes sur Instagram, Rohff a été interrogé par un fan sur les raisons qui le poussent à continuer à faire de la musique. Le rappeur a alors exprimé une réflexion profonde sur son art et sa passion, remettant en question sa longévité dans le milieu musical avec cette réponse sur la raison qui le pousse à faire de la musique : “C’est bien plus que de la musique, c’est une forme de résistance et de résilience, mon frère. Pour ceux qui ont l’esprit ouvert. Je pourrais tout arrêter du jour au lendemain sans me justifier. Alors, considérez l’album Fitna comme une œuvre de charité, un don de testostérone pour la culture.”.

Ces paroles illustrent parfaitement l’engagement de Rohff envers la musique et “FITNA” se présente donc comme un album pivot dans sa carrière, un projet qui pourrait consolider son statut de légende du rap français.