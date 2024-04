Rohff savait tout sur la disparition d’Émile et le démontre

Rohff émet plusieurs hypothèses sur la disparition du petit Émile et prouve qu’il avait tout compris dès le début de cette affaire il y a plusieurs mois auparavant. Housni s’est confié sur cette tragédie.

Neuf mois après la disparition d’Émile, âgé de 2 ans et demi, l’affaire vient de prendre une nouvelle tournure suite à la découverte par une randonneuse, samedi dernier, d’ossements près du hameau du Vernet (à 2 km à vol d’oiseau). Les expertises ont confirmé qu’il s’agissait bien du petit garçon disparu. Le mystère demeure pour le moment : les ossements étaient-ils présents lors des fouilles effectuées il y a quelques mois ? La découverte devrait permettre d’en savoir davantage sur cette disparition, mais les enquêteurs n’ont écarté aucune hypothèse. Ce drame n’a pas échappé à Rohff, qui s’est exprimé sur le sujet en réaction à ses précédents propos.

Rohff révèle ses théories sur la mort du petit Émile !

“Une fugue à 2 ans ?! Ça existe ?! Ou plutôt une commande du Dark web ?! ! Pauvre petit boutchou… Que Dieu préserve le petit Émile de ces vieux crasseux de péd*philes au col blanc”, avait en effet commenté Rohff à l’époque de la disparition, en réaction aux théories envisagées par la police. Housni est revenu sur cette affaire pour expliquer qu’il avait raison d’exclure la théorie de la fugue, pourtant mentionnée par les enquêteurs au début de l’affaire.

“Je vous l’ai dit. Il a fallu attendre de retrouver les ossements du malheureux petit Émile pour enfin privilégier la piste de l’enlèvement.”, déclare tout d’abord le rappeur du 94 avant d’établir en 4 points ses théories : “1/ On nous a vendu une fugue d’enfant de 3 ans ? Ils ont même supposé qu’il aurait peut-être été enlevé par un oiseau… 2/ Ça ressemble plus à un sacrifice d’enfant, non ? On n’ose pas se dire les choses de peur d’être taxé de complotiste, mais on le voit souvent dans les films et c’est tiré de la réalité, non ?”.

Rohff a ensuite ajouté : “3/ Il s’agit sans doute d’un vieux crasseux de pédocriminel cannibale de la famille ou de la région. Le poids de la culpabilité l’a finalement poussé à larguer les ossements de l’enfant dans le hameau du Haut Vernet, là où villageois, famille, gendarmes et chiens ont cherché des semaines en vain.”. Housni conclut ensuite : 4/ Maintenant, on nous apprend qu’une randonneuse a déposé le crâne de l’enfant à la gendarmerie du coin. C’est un film d’horreur. Décidément, il n’y a rien qui va dans cette histoire… Tout est morbide et louche. L’humain est tellement pourri que Satan prend des notes.”.

Sans donner d’explication, le rappeur a finalement fait marche arrière en supprimant son tweet.

