Baysangur Chamsoudinov, plus connu sous son nom de guerre Baki, s’est moqué du choix de l’adversaire de Cédric Doumbé pour son prochain combat au Bellator, l’Américain Derek Anderson.

Rapide rappel des faits marquant sur l’actualité de Cédric Doumbé qui n’a pas échappé à son rival Baki contre qui la revanche est toujours attendue dans les prochains mois et est espérée par les fans.

Baki ironise sur le prochain adversaire de Cédric Doumbé !

Le 7 mars dernier, Cédric Doumbé s’est incliné face à Baki lors du PFL Paris à cause d’une blessure au pied causée par une écharde. The Best fera son retour dans la cage le 17 mai prochain à l’Accor Arena de Paris pour ses débuts au Bellator. Son adversaire sera Derek Anderson, un vétéran de l’organisation avec plus de 10 ans d’ancienneté, mais vient de dévoiler une photo de son pied blessé et devrait renoncer au combat, en attente d’officialisation.

La réaction de Baki à l’annonce du prochain adversaire de Doumbé n’a donc pas tardé et il s’en est amusé sur Twitter. Sur le réseau social, Baysangur Chamsoudinov a qualifié Derek Anderson de “bot”, suggérant qu’il s’agit d’un adversaire facile pour Doumbé. Cette pique n’est pas surprenante, en raison de la victoire controversée du premier nommé par TKO au troisième round de leur combat par décision de l’arbitre.

Il reste à voir si Cédric Doumbé parviendra à confirmer son statut lors de son prochain qui ne devrait finalement pas être contre l’adversaire annoncé, Derek Anderson vient en effet d’affirmer, déclarer forfait suite à une grave blessure au pied causée par un accident de moto, et cela, moins de 24 heures après l’officialisation de leur combat.