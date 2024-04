Francky Vincent choqué par Aya Nakamura aux JO, “Si c’était moi, ça serait mieux”

Francky Vincent a littéralement dézingué Aya Nakamura lors de son passage télévisé dans l’émission en exprimant son avis sur la présence de la chanteuse à la fête d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris au mois de juillet.

“Une Twingo”, Francky Vincent fustige Aya Nakamura et veut la remplacer !

Invité dans le programme Chez Jordan sur C8, Francky Vincent n’a pas mâché ses mots concernant Aya Nakamura, dont il désapprouve l’idée de sa participation aux JO et va même jusqu’à reprendre un classique d’Edith Piaf. Le chanteur de Zouk s’est même proposé pour la remplacer, déclarant être choqué par cette décision, la qualifiant d’une énorme blague selon son avis personnel. “Les JO, c’est tous les 4 ans, donc on essaie d’afficher quelqu’un qui a une vraie notoriété, qui a un talent fou”, déclare-t-il pour commencer totalement désemparé sur le plateau télévisé, avant de citer les chanteurs censés représenter une nation. “Au Canada, on aurait choisi Céline Dion, aux États-Unis, Beyoncé, en France, on choisit Aya Nakamura…”, déplore-t-il.

L’animateur Jordan De Luxe le questionne aussi pour savoir qui il aurait aimé voir choisi à la place d’Aya Nakamura et il n’hésite pas à se proposer lui-même, expliquant pourquoi, “Si c’était moi, ça serait mieux, car j’ai été nommé Chevalier des Arts et des Lettres”. Francky Vincent précise ensuite, “j’ai une voix de crooner”, avant de chanter les paroles du titre “Non, je ne regrette rien”.

“Les chanteurs sont comme des voitures, il y a des Ferrari, des Clios. Aya Nakamura, c’est une Twingo“, déclare également Francky Vincent pour en remettre une couche contre Aya Nakamura, qui ne devrait pas apprécier cette déclaration à son encontre, alors qu’elle a jusqu’à maintenant plutôt reçu du soutien de la part des autres artistes dans la polémique de sa présence aux JO face aux critiques.