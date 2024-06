Heuss est de retour avec un nouveau single percutant, “La Raclure”, extrait de son album “La vie de Ronnie”, à paraître le 14 juin 2024.

Loin des tubes radio qu’il nous a habitués, Heuss l’Enfoiré se montre ici sous un jour plus sombre et introspectif. Le morceau, accompagné d’un clip produit par Mybooker Agency et la réalisatrice Lucas « Styck » Maggiori, nous plonge dans une histoire de bandits captivante, laissant présager une série de vidéos à venir.

“La Raclure” est un retour aux sources pour Heuss l’Enfoiré dans style de rap plus hardcore et plus noir. Le rappeur y livre un texte percutant et engagé, porté par une production sombre et atmosphérique.

Ce nouveau single confirme le talent de Heuss l’Enfoiré, un artiste capable de se renouveler et de surprendre son public. “La vie de Ronnie” s’annonce comme un album riche et varié, qui devrait ravir les fans de rap français.