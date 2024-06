Jul balance son tube de l’été

Jul enflamme l’été avec “Tié fou”, un nouveau hit extrait de son album “Mise à jour“, sorti ce vendredi 7 juin !

Le rappeur marseillais nous offre un morceau entraînant et ensoleillé, parfait pour ambiancer l’été qui arrive. Sur un beat électro, dansant et reconnaissable dans son style habituel, Jul se livre à une introspection légère, abordant les aléas de la vie avec sa positivité habituelle.

“Tié fou” est accompagné d’un clip réalisé par William Thomas. On y découvre Jul dans un univers coloré et décalé, entouré de ses amis et profitant des plaisirs simples de la vie.

Avec “Tié fou”, Jul confirme son statut de roi de l’été. Ce nouveau tube promet de squatter les playlists et de faire vibrer les foules pendant des semaines.