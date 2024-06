Eminem réalise l’une des plus grosses semaines de sa carrière

Eminem continue d’impressionner avec les chiffres de son dernier single Houdini ! Le single caracole en tête des charts mondiaux sur Apple Music et Spotify et cumule un nombre d’écoutes stratosphérique.

Comme par le passé, Eminem prouve une fois de plus qu’il est l’un des rappeurs les plus populaires et influents de sa génération. Il est indéniable que Slim Shady fait partie des plus grands MC’s de l’histoire du hip-hop. Son flow unique, ses paroles acérés et sa présence charismatique ont marqué à jamais le genre. Houdini, confirme le statut de légende vivante, le titre a réalisé l’une des plus importantes semaines de la carrière du rappeur de Détroit.

Les chiffres sont fous, le clip de la chanson Houdini toujours N°1 des tendances Youtube cumule plus de 50 millions de visionnages sur Youtube en une semaine d’exploitation, en streaming le titre totalise plus de 70 millions d’écoutes. Le single est numéro 3 au Billboard 200 et numéro 1 dans plus de 80 pays au monde. Eminem est bien de retour et a réussi à susciter un énorme engouement sur la sortie de son nouvel album The Death Of Slim Shady à paraitre cet été.