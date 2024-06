Malik Bentalha détruit Mehdi Maïzi avec sa parodie, Booba réagit

Malik Bentalha vient de frapper très fort avec sa dernière parodie de l’émission Le Code d’Apple Music en se moquant des interviews de Mehdi Maïzi. La vidéo a bien fait rire Booba, celui-ci l’a relayé pour saluer la performance de l’humoriste et demander au journaliste spécialisé dans le rap de démissionner.

Malik Bentalha démolit Mehdi Maïzi avec une vidéo hilarante, Booba jubile !

En marge de la promotion de son nouveau spectacle “Nouveau Monde”, Malik Bentalha enchaine les parodies réussies sur Youtube. Après celle de l’émission de Pascal Praud sur CNews, d’un freestyle Colors de Freeze Corleone, du pâtissier Cédric Grolet, du rappeur Jul ou encore de la Fashion Week, l’humoriste s’est amusé à parodier le programme Le Code en se mettant encore dans la peau d’un rappeur nommé Donovan et la séquence a fait le bonheur de Booba pour s’en prendre à Mehdi Maïzi.

“Révélé en 2020, Donovan a immédiatement été une énigme dans le rap francophone.” décrit la légende de la vidéo pour présenter le rappeur fictif Donovan interprété par Malik Bentalha, “Celui qui se définit lui-même comme une “Underground Legend” se fait rare, mais sent que son nouvel album, “Suck Dick Vol 3″, est un tournant majeur dans sa carrière.”. Cette parodie s’inspire des récentes interviews de Mehdi Maïza notamment celle du rappeur Serane, il y a 4 mois dont la vidéo avait suscité un vif débat dans la communauté rap et rendu furieux Booba. Le fondateur du 92i reproché à l’ancien animateur de l’OKLM radio d’interviewer des faux rappeurs ou encore de les mettre en avant au déprimant d’autres plus talentueux.

Booba avait démoli le jeune rappeur Serane et Mehdi Maïzi, accusant ce dernier de ne pas accorder en France la parole aux véritables rappeurs et cette parodie met en évidence ses accusations. “il a trop bien résumé la m**** que t’es devenu ! Démissionne, c’est mieux, on veut plus te voir ni t’entendre Grosminet”, a-t-il déclaré dans son tweet avec un extrait de la vidéo de Malik Bentalha pour valider sa parodie et demander au journaliste de changer de métier.