La Fouine réagit à sa prédiction sur la performance de N’Golo Kanté

Après la grosse performance de N’Golo Kanté pour son grand retour en compétition avec la sélection nationale face à l’Autriche lors du premier match des Bleus à l’Euro 2024, les anciens propos de La Fouine au sujet de l’ex-joueur de Chelsea ont refait surface. Il y a 3 ans, le rappeur avait déjà mis en avant l’importance du milieu de terrain en équipe de France.

La réaction de La Fouine au retour en force de N’Golo Kanté !

Lors de l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés pour l’Euro 2024 en Allemagne, Didier Deschamps a réservé une surprise aux fans des Bleus avec le retour de N’Golo Kanté, champion du monde en 2018. Absent de l’équipe au Mondial de 2022 au Qatar, le sélectionneur a décidé de faire revenir NG pour cette nouvelle compétition et avec sa prestation face à l’Autriche, le joueur de 33 ans est redevenu comme il y a six ans en Russie un élément indispensable de l’équipe de France même s’il n’évolue plus au haut niveau suite à son transfert dans le club d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite, il a même eu l’honneur d’être élu homme du match hier soir.

Suite à la performance de N’Golo Kanté, les propos de La Fouine le concernant ont ressurgi. En effet, il y a 3 ans dans une interview pour le magazine GQ, Laouni n’avait pas hésité à comparer NG à Andrés Iniesta. “N’Golo Kanté, pour moi, c’est le digne descendant d’Andrés Iniesta. Je n’en dis pas plus“ avait commenté le rappeur du 78 à l’époque. Une séquence que les internautes ont ressortie, l’extrait est devenu viral et l’artiste en personne a réagi en relayant la séquence avec la légende “Le temps donne toujours raison à La Fouine“, “Je vous l’avais dit“ a répondu La Fouine.