Kylian Mbappé interroge les fans sur son masque, les réactions sont folles

Moqué par Booba sur sa blessure au nez, Kylian Mbappé a beaucoup d’humour et préfère rigoler de ses malheurs, le joueur a même décidé de mettre à contribution les internautes afin d’avoir des idées pour créer un masque dans le but de protéger son visage avec un tweet devenu viral totalisant plus 36 millions de vues en quelques heures seulement.

Les meilleures propositions de masque pour Kylian Mbappé !

Coup dur pour les Bleus, Mbappé est forfait contre les Pays-Bas. Le nez de Kylian inquiète le staff de l’équipe de France si le capitaine des Bleus a échappé à l’opération, il ne pourra pas participer au prochain match de l’Euro. Philippe Diallo, le président de la FFF, a donné des nouvelles du buteur tricolore ce matin en conférence de presse : “Les nouvelles sont plutôt rassurantes, il n’y a pas d’opération à court terme. Pour sa participation au reste du tournoi, il est prématuré de donner un calendrier. (…) Une opération aurait pu l’éloigner définitivement du tournoi.”.

Malgré la blessure, Kylian Mbappé garde le sourire. Le buteur parisien a même demandé aux internautes des idées de masques sur les réseaux sociaux, avec humour. De nombreuses propositions ont fusé, allant du masque de Tortue Ninja à celui de LeBron James. L’occasion pour les fans de se moquer gentiment de leur idole et de lui remonter le moral. Les fans et le staff des Bleus espèrent que Mbappé sera de retour pour le match contre Pologne.

Des idées de masques 🎭😅 ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

Ressort celui là 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/SBXmdMnKck — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) June 17, 2024

La session vanne de malade que tu viens d’ouvrir — Kenpachi 🇧🇪🇵🇹🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇷 (@Kenpachi1070) June 17, 2024

👀 pic.twitter.com/IU6FgOXKKu — H A M Z A (@Hamza_RMFC) June 17, 2024

bien sûr, comme celui porté par notre légende Ramos pic.twitter.com/BbFA00pFc1 — Abdulhadi (@AHADI4) June 17, 2024