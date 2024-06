Rohff réagit au boycott de son album Fitna par Spotify

Après les problèmes de distribution en magasins de la version physique de FITNA, Rohff vient cette fois-ci de s’en prendre aux plateformes streaming pour dénoncer un boycott de son album sorti le 21 juin 2024. En effet, la joie de la parution de cet opus s’est rapidement assombrie par le rappeur du 94, qui accuse Spotify de le boycotter.

Rohff est furieux contre Spotify et pousse un coup de gueule !

Dès la sortie de l’album, Rohff s’était déjà insurgé contre un possible boycott des magasins physiques. Il avait appelé ses fans à se mobiliser pour exiger des FNAC et Leclerc de commander plus d’exemplaires de “FITNA”. C’est au tour de Spotify d’être dans le collimateur du rappeur. Sur ses réseaux sociaux, Housni s’étonne de l’absence de ses nouveaux titres dans les playlists et tendances de la plateforme.

“Ben alors @spotifyfrance on oubli encore #Rohff ? regardez les tendances on parle de l’album de qui ? #FITNA Lool Vous m’aimez pas ? Pourquoi ? L’authenticité et les valeurs vous font si mal ? Mes prises de positions ? Boecottage ? Ok Tant pis pour vous ! #FITNA clip à 18h…”, lance-t-il, visiblement très agacé. Rohff pointe du doigt le manque de visibilité accordé à son album, suggérant un boycott délibéré de la part de Spotify. Il met en avant son authenticité, ses valeurs et ses prises de position comme possibles raisons de ce traitement défavorable.

Cette accusation de boycott n’est pas la première pour Rohff. Déjà en décembre 2021, il avait évoqué un traitement similaire pour son album “Grand Monsieur”. Reste à savoir si les accusations du Padre du Rap Game se confirment et quelle sera l’éventuelle réaction du Spotify aux déclarations pour s’expliquer.