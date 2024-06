Booba ridiculise les 2 000 ventes du projet de Maes

Maes a récemment dévoilé son projet “En attendant LVC 2” pour patienter avant la sortie de son prochain album. Mais Booba, toujours prompt à la critique, n’a pas manqué de moquer les chiffres de ventes de ce nouveau projet ainsi que les problèmes du rappeur à Sevran et avec la justice.

Booba chambre Maes sur les ventes et tacle sa condamnation !

“En attendant LVC 2” est projet de 10 titres d’environ 30 minutes dévoilé par Maes pour faire patienter ses fans avant la sortie de son prochain album. Sans aucune collaboration, le projet a rapidement grimpé dans le classement Apple Music Top Album sur la plateforme, selon le classement partagé par l’auteur d’Omerta cette semaine, mais il ne s’est vendu qu’ à 2 028 exemplaires pour sa première semaine d’exploitation et n’a pas intégré le classement des 10 premiers du Top Albums de la semaine en France. Des chiffres qui n’ont pas échappé à Booba pour s’attaquer à son rival et rire aussi de la pochette de ce projet.

Booba a d’abord ironisé sur la pochette de l’album : “Interdit de Sevran, il doit organiser une mise en scène pour la cover faisant croire qu’il est au quartier” en accusant Maes d’avoir utilisé un photo montage pour la réalisation du visuel du projet, car il semble éviter de revenir en France en raison de ses problèmes judiciaires en France et des menaces de représailles d’anciens associés. Le Duc de Boulogne n’a ensuite pas résisté à l’envie de tacler les ventes de “En attendant LVC 2” : “Au début, j’ai cru que c’était la date de son Bercy repoussé en 2028“, a-t-il écrit dans une story, accompagné d’un emoji mort de rire.

Il y a quelques jours, Booba en a également profité pour revenir sur la récente condamnation de Maes à dix mois de prison et 10 000 euros d’amende pour une agression en 2018. “T’as ni*ué ta carrière pour deux voitures brûlées qui ne t’appartenaient même pas”, a commenté B2O avant d’ajouter, “J’ai fait de la route et j’en ai croisé des golmons mais des comme toi vraiment très rarement. Tu es un vrai champion Walid. Tu es attendu.”. Cette nouvelle pique de Kopp ne fait qu’attiser la rivalité entre les deux rappeurs et Maes ne devrait pas manquer de réagir à ces attaques.