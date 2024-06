La Fouine annonce le meilleur album de sa carrière

La Fouine annonce un retour en force imminent avec un nouvel album qui promet d’être “un truc de fou”.

Après un retour fracassant en avril dernier, La Fouine s’apprête à frapper encore plus fort avec un nouvel album qui s’annonce explosif. Fort du succès de sa performance aux Flammes et de la réconciliation avec Booba, le rappeur originaire de Trappes a le vent en poupe et a d’ailleurs confié à Fred Musa dans Planète Rap qu’il comptait bien “protéger” son prochain opus, qui sera une dinguerie.

Un album tourné vers la nouvelle génération : Ce nouveau projet, dont la date de sortie n’est pas encore fixée, sera marqué par la présence de nombreux featurings avec des artistes de la nouvelle génération. La Fouine a d’ailleurs prévenu ses jeunes confrères : “on va tous le rapper à l’ancienne“ pour un retour aux sources au rap authentique de ses débuts de carrière. Fidèle à son style, Laouni mise sur des “lyrics” percutants et des instrumentaux puissants pour cet album qui devrait ravir ses fans de longue date. Il promet de leur rendre “tout cet amour” avec un projet “vrai” et authentique.

Les auditeurs semblent déjà impatients de découvrir ce nouvel album, comme le souligne La Fouine lui-même : “tout le monde m’attend” et il n’a manqué de faire monter la pression sur la préparation de cet opus en assurant que “Le meilleur, ce sera le prochain“ concernant le meilleur album de sa carrière et qu’il le peaufine actuellement et vouloir mettre tout le monde à l’amende. Nul doute que ce retour sera scruté de près par les amateurs de rap français.