Koba LaD | Freestyle BMF #2

C’est le retour en Freestyle de Koba LaD ! Quelques jours après la mise en ligne du premier volet de BMF, le rappeur originaire d’Évry revient avec le second épisode.

Le clip est disponible depuis ce jeudi 26 juin dans son intégralité sur la chaîne YouTube officielle de Koba LaD. Le morceau freestyle BMF #2 est produit par Layte Beats, le rappeur y reprend son style de rap habituel, qui est caractérisé par ses paroles arrogantes et vantardes en décrivant son style de vie luxueux, avec des voitures de luxe, de l’argent et des femmes. Il se vante également de son talent musical et de son succès.

Ce freestyle rappel le style brut et direct de Koba LaD et plaira aux fans de rap hardcore qui recherchent des paroles percutantes ainsi qu’un flow énergique.