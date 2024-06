On connait les 2 rappeurs avec le plus de singles d’or en France

En cette fin du mois de juin, Ninho et Jul ont encore décroché des nouvelles certifications validées par le Syndicat National de l’Edition Phonographique. Les deux rappeurs confortent leurs places à la tête du classement des rappeurs ayant le plus de singles d’or en France.

La semaine passée, Ninho affichait un total de 177 certifications de singles d’or, un record pour un rappeur français. Dans l’univers du rap français, les certifications (or, platine, diamant) constituent des indicateurs de succès majeurs et depuis l’ère du streaming, NI caracole à la première place des classements dans chaque catégorie des certifications. À ce jeu-là, un autre rappeur se distingue particulièrement, Jul, le Marseillais vient encore de décrocher plusieurs récompenses dans la dernière mise à jour publiée par le SNEP ce lundi.

Jul a cumulé 4 nouvelles certifications d’or pour ses singles, portant son total à 164. Cette nouvelle performance s’inscrit dans une carrière riche en succès, notamment avec son dernier album “Mise à jour” qui a connu un démarrage fulgurant et a été certifié disque d’or dès sa sortie. En début de semaine, le J a en effet encore enchainé les récompenses. Le titre « GTA » avec Heuss l’Enfoiré est devenu single d’or tout comme le morceau « Avengers » de Naps avec SCH et Kalif Hardcore ou encore les chansons « Aghju capitu » et « J’fais que danser ». Cela porte le total du rappeur Marseillais à

Ninho devance toujours Jul dans la course aux certifications de singles d’or. Avec 177 certifications à son actif, il possède 13 certifications de plus que son rival marseillais. Ninho pourrait toutefois voir son avance s’amenuiser si Jul continue à être aussi productif, à enchaîner les tubes et si ses anciens titres, encore non certifiés, venaient à décrocher des certifications.