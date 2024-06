Booba ridiculise Drake

Booba a choisi son camp dans le clash entre Drake et Kendrick Lamar, une nouvelle fois, il vient de se moquer du rappeur Canadien pour l’enfoncer encore un peu plus de cette embrouille entre les deux stars à laquelle l’interprète de Boulbi avait déjà pris position.

Le duel entre Drake et Kendrick Lamar est toujours d’actualité malgré une période d’apaisement. Après des échanges musicaux acerbes et des records de streaming battus, Booba s’est joint à la partie en lançant des piques à Drake, déjà à plusieurs reprises, et fidèle à ses habitudes, il vient encore d’en rajouter une couche.

Depuis la sortie du morceau “Not Like Us” de Kendrick Lamar, où il s’en prend à Drake, le rappeur de Compton semble avoir pris l’ascendant dans ce clash. Son titre cumule plus de 300 millions d’écoutes en quelques semaines, un véritable carton. Booba, connu pour ses clashs avec les rappeurs français, n’a pas manqué de commenter la situation. Il a publié un message sur Instagram moquant les rumeurs de chirurgie esthétique de Drake, en référence à l’acronyme “BBL” (Brazilian butt lift) ainsi que le commentaire “Kendrick Lamar vs Drake c’est l’écrasement de tête le plus violent dans l’histoire du clash” et il vient également de partager une vidéo d’un présentateur météo utilisant le morceau “Not Like Us” de Kendrick Lamar, ajoutant son grain de sel ironique à la rivalité pour s’amuser de Drizzy.

Les fans ont réagi diversement aux provocations de Booba. Certains apprécient son humour et son implication dans le clash, tandis que d’autres critiquent son manque de respect envers Drake. Il est peu probable que le rappeur canadien réponde au français, mais la tension ne semble pas prête de retomber entre le premier nommé et Kendrick Lamar.