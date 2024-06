Les meilleurs rappeurs de tous les temps d’après Lil Wayne

Lil Wayne, figure emblématique du rap américain, a récemment partagé son top 5 personnel des meilleurs rappeurs de l’histoire, suscitant un vif débat parmi les fans pour oublié de nommer dans son classement, la légende 2Pac.

Lors d’une interview, le rappeur de la Nouvelle-Orléans a rendu hommage à des icônes telles que Jay-Z, qu’il considère comme “le meilleur qui ait jamais parlé”, et The Notorious B.I.G. Mais c’est la présence de Missy Elliott dans sa liste qui a le plus surpris et interrogé. Lil Wayne a en effet tenu à souligner l’immense influence que cette dernière a eue sur sa propre carrière, la plaçant aux côtés d’Eminem et de Drake pour compléter son top 5.

Si ce choix a ravi Missy Elliott, qui a exprimé sa reconnaissance envers Wayne sur Twitter, il a également suscité des critiques, certains fans regrettant l’absence d’autres figures majeures du hip-hop. Le top 5 de Lil Wayne diffère notamment du classement récemment établi par Billboard, qui place JAY-Z en première position, suivi de Kendrick Lamar et Nas.

Cette divergence met en lumière la subjectivité inhérente à ce type de classement et la difficulté de comparer des artistes issus de différentes générations et styles.

Au-delà de la controverse, le choix de Lil Wayne de mettre en avant Missy Elliott est un rappel de son impact important sur le genre du rap. Pionnière du hip-hop féminin, Elliott a ouvert la voie à de nombreuses artistes qui lui ont succédé.

La liste de Wayne, bien qu’inévitablement subjective, est un reflet de son admiration pour les rappeurs qui l’ont inspiré et influencé tout au long de sa carrière.