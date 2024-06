Quand Booba dévoilait le prix d’un feat avec Rihanna

Quand Booba levait le voile sur ses collaborations américaines et le coût exorbitant d’un duo avec Rihanna, finalement avorté en raison de la somme astronomique demandée par la chanteuse. L’auteur d’Ultra n’a pas travaillé avec des artistes américains sur ses derniers projets, un choix assumé après avoir multiplié les connexions internationales dans sa carrière. Il justifie ce choix par le cachet exagéré demandé par certains artistes américains.

Booba révèle son featuring qui aurait pu être le plus couteux de sa carrière !

Au début de sa carrière, Booba n’a pas caché son influence du rap américain. Il s’est même offert quelques featurings avec des grands noms outre-Atlantique comme T-Pain, Diddy, Rick Ross, Akon, 2 Chainz, Jeremih et Future sur l’album D.U.C paru en 2015. Cet album est le dernier projet sur lequel il a invité des artistes internationaux avant de collaborer principalement avec des rappeurs français ou des artistes de son label du 92i sur ses derniers albums. En 2017, Booba s’était justifié sur ce choix en révélant que les collaborations avec des artistes américains coûtent trop cher. Il déplorait également qu’ils ne produisent pas la meilleure des performances sur ce type de featuring. Il ajoutait que ses diverses collaborations avec des Américains n’ont pas eu le succès escompté et a donc fait le choix de ne plus en faire.

B2O a également évoqué par le passé les prix astronomiques demandés par certains grands noms, comme Rihanna avec qui un featuring était annoncé avec insistance il y a quelques années. Cela ne s’est jamais conclu car elle a exigé un demi-million d’euros pour accepter, ce que le DUC a catégoriquement refusé de payer. « J’ai essayé, elle m’a demandé un demi-million d’euros. C’était peut-être une façon de dire non aussi… », avait-il expliqué.

Même s’il n’a jamais produit de featuring avec Rihanna, Booba s’est tout de même permis de réaliser un freestyle sur une instru de la chanteuse en 2014 avec sa version du single Stay.