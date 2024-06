“Les gens disaient que je ne suis pas une rappeuse”, Aya Nakamura réagit à Nouvelle école

Après son virulent clash avec Kalash, découvrez la réaction et l’explication d’Aya Nakamura sur sa présence dans le jury de la saison de 3 de Nouvelle école pour remplacer Shay après deux saisons.

Aya Nakamura et SDM débarquent dans le jury. Dans la dernière bande-annonce de l’émission, la chanteuse apparait fidèle à elle-même avec son franc-parler, elle n’hésite pas à recadrer certains candidats et a même confié s’être embrouillée 1 ou 2 fois pendant le tournage. L’interprète du Djadja est revenue sur cette expérience avant la sortie dans quelques jours des premiers épisodes.

La participation d’Aya Nakamura est très attendue

La troisième saison de Nouvelle École, l’émission qui met en lumière les talents émergents du rap français, arrive sur Netflix dès le 4 juillet prochain. Et cette année, du changement est au programme ! Aya Nakamura, l’artiste francophone la plus écoutée au monde, et SDM, l’un des rappeurs les plus en vogue de la nouvelle génération, membre du 92i dirigé par Booba, rejoignent le jury aux côtés de SCH, seul rescapé des saisons précédentes après les départs de Shay et Niska.

Ce trio de choc promet de faire des étincelles ! Aya Nakamura, avec sa notoriété internationale et son regard aiguisé sur la musique, est impatiente de découvrir la nouvelle génération de rappeurs : “Moi je voulais le faire depuis le début. Les talents à découvrir et tout, c’est ma passion. Je sais que je suis attendue à ce niveau-là parce que déjà, je sais que les gens disaient que je ne suis pas une rappeuse.”, a-t-elle confié avant lancement sur Netflix jeudi prochain de cette troisième saison.

SCH, pilier de l’émission depuis sa création, a quant à lui prodigué quelques conseils à ses nouveaux camarades : “Des petits conseils ? Je sais pas là ! C’est pas des conseils, c’est juste soyez vous-même. Tu vois ? C’est juste… Faites parler vos goûts.”. Du côté de Netflix, on promet également des nouveautés et des surprises pour cette saison 3. De quoi tenir en haleine les fans de l’émission et les amateurs de rap en général.