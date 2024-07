Aya Nakamura choque avec une photo trop osée

La pose provocatrice d’Aya Nakamura dans ses dernières photos publiées sur son compte Instagram suivi par plus de 4 millions d’abonnés a mis le feu et suscité des commentaires déplacés des internautes. Comme souvent, celle qui n’est plus la chanteuse française la plus streamée à l’étranger a mis en valeur ses formes au point de faire controverse cette fois-ci.

Sans complexe, Aya Nakamura ose toujours plus !

En 2024, Aya Nakamura a brillé sur tous les fronts. Invitée au prestigieux Met Gala devenant à cette occasion l’une des rares Françaises à fouler le tapis rouge de cet événement mondain. Elle devrait performer sur scène lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, sa participation à la troisième saison de Nouvelle École a été saluée par les spectateurs de l’émission disponible sur Netflix et elle continue d’être toujours aussi populaire sur les applications musicales avec près de 10 millions d’auditeurs mensuels rien que sur Spotify.

Connue pour son caractère bien trempé et son franc-parler, Aya Nakamura n’a pas peur de s’affirmer comme en témoigne son récent clash avec un candidat dans Nouvelle École concernant son aptitude à juger un rappeur, elle n’hésite pas aussi à s’afficher en repoussant parfois les limites de la provocation. Sur sa dernière publication Instagram (à découvrir ici), Aya a fait sensation en posant dans une tenue légère et dans une position osée. La chanteuse laisse entrevoir ses sous-vêtements, face aux réactions des internautes parfois irrespectueuses, elle a décidé d’interdire les commentaires alors que le post a dépassé les 240 000 « J’aime ».

Malgré ce comportement de temps en temps provocateur et assumé, la notoriété d’Aya Nakamura ne cesse de croitre auprès du public, son succès et sa personnalité font d’ailleurs d’elle une figure incontournable de la scène musicale française.