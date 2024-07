Nouvelle école saison 3 : le gagnant annoncé par Aya Nakamura, SCH et SDM

Attention spoiler, si vous n’avez pas encore visionné les derniers épisodes de la saison 3 de Nouvelle école, le nom du gagnant entre les trois participants en finale, entre Jyeuhair, Dadi et Youssef Swatt’s est désormais connu, annoncé par le trio des jurées Aya Nakamura, SCH et SDM.

C’est une finale sous haute tension qui s’est déroulée hier soir dans « Nouvelle École » sur Netflix. Après des semaines de compétition acharnée, seuls trois rappeurs étaient encore en lice pour remporter la victoire et les 100 000 euros : Dadi, Jyeuhair et Youssef Swatt’s. Aya Nakamura, SCH et SDM, les membres du jury, ont assisté à des performances exceptionnelles et ont eu du mal à départager les finalistes.

Un jury divisé et un choix difficile !

Pour cette ultime épreuve, les trois rappeurs ont eu trois jours pour créer un titre original avec l’aide d’un beatmaker de talent. Dadi a choisi de collaborer avec 2K, un compositeur réputé pour avoir travaillé avec des grands noms du rap français. Son morceau, intitulé « Bah ouais », est un hit en puissance, taillé pour les plateformes de streaming et les radios.

Youssef Swatt’s, quant à lui, a fait appel à Voluptyk, un beatmaker à succès qui a notamment collaboré avec les marseillais Jul et SCH. Son titre, « Générique de fin », est plus sombre et introspectif, mais tout aussi percutant. Enfin, Jyeuhair a eu la chance de travailler avec Tarik Azzouz, un producteur de renommée internationale. Son morceau, « Misaotra », est une véritable expérience musicale, avec une production riche et des paroles poétiques.

Face à ces prestations de grande qualité, Aya Nakamura, SCH et SDM ont eu beaucoup de mal à se mettre d’accord sur le gagnant. Aya a rapidement penché pour Dadi, dont le titre accrocheur est parfait pour l’ère du streaming. Le compère de Booba, quant à lui, a été séduit par l’audace et la profondeur du morceau de Youssef Swatt’s. Le « S », partagé entre les deux finalistes, a déclaré : « Sur le marché, c’est Dadi, dans mon cœur, c’est Youssef ».

Youssef Swatt’s sacré vainqueur de la saison 3 de Nouvelle école !

Après de longues délibérations, le jury a finalement choisi de décerner la victoire à Youssef Swatt’s. Son titre « Générique de fin » a été salué pour son originalité, sa puissance et son message poignant. Il repart donc avec les 100 000 euros et la consécration d’un jury prestigieux.