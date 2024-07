Rohff clashe Mehdi Maïzi en direct : « Il représente rien »

Rohff place un tacle à Mehdi Maïzi. Connu pour son franc-parler, Housni n’a pas mâché ses mots en évoquant récemment le journaliste d’Apple Music. Lors d’un live Youtube, le rappeur du 94 a clairement affiché son désintérêt pour l’animateur spécial dans le rap, allant même jusqu’à déclarer « il représente rien dans ma carrière ».

Un message clair : Rohff n’apprécie pas Mehdi Maïzi

Rohff a récemment signé un retour en force avec la sortie de son nouvel album « FITNA » en satisfaisant des ventes en première semaine du projet. Fidèle à ses habitudes, le rappeur n’a pas manqué de partager ses réflexions sur les réseaux, s’adressant notamment à ses fans et évoquant divers sujets et le choix de ne pas accorder des interviews aux journalistes. Avant la sortie de son album, Housni avait déjà décliné les demandes d’interviews des médias et Youtubeurs, privilégiant une communication directe avec son public via ses propres moyens.

C’est lors d’un live récent sur Youtube que le journaliste Mehdi Maïzi a été mentionné par l’un des invités au programme. Rohff n’a pas manqué l’occasion de faire part de son agacement envers le journaliste, le qualifiant de « rien » dans sa carrière et affirmant ne plus vouloir en entendre parler : « Parce que lui dans ma carrière, il représente rien donc alors stop ».

Les propos de Rohff sont sans équivoque : le rappeur n’a pas apprécié les interventions de Mehdi Maïzi, les considérant comme sans importance et inutiles. Ce nouveau coup de gueule sur les réseaux sociaux confirme le caractère direct et parfois sans concession d’Housni, qui n’hésite pas à s’exprimer librement sur ses ressentis en allant à contre-courant de la tendance.