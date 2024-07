Central Cee avec Ice Spice, c’est officialisé ! Son ex réagit

La sortie du single « Did It First » de Central Cee et Ice Spice a provoqué des accusations de tromperie portées contre les deux artistes, ont jeté le trouble sur leur réputation.

Tout a commencé lorsque Madeline Argy, l’ex-petite amie de Central Cee, a accusé le rappeur britannique de l’avoir trompée avec Ice Spice dans une série de vidéos TikTok. Selon Argy, elle n’était même pas officiellement séparée de Central Cee lorsqu’il a été aperçu en compagnie de la rappeuse américaine. Elle a également accusé l’équipe du rappeur de manipuler la situation.

Ice Spice et Central Cee unis, un scandale éclate !

Face à ces accusations, Ice Spice est restée silencieuse, préférant publier des photos d’elle et de Central Cee sur Instagram. Cette stratégie n’a fait qu’attiser les critiques, beaucoup l’accusant de manquer de respect envers les autres femmes et de trahir la confiance de ses fans. Les critiques fusent, comme « Ce n’est pas une fille pour les filles » ou « Libérez Madeline ». Certains évoquent même la possibilité d’une opération de communication orchestrée par l’équipe du rappeur Britannique.

Au-delà des accusations de tromperie, le scandale continue de faire des remous et les réactions sont vives car Madeline Argy continue d’enfoncer les agissements du couple de stars. Sur les réseaux, la jeune femme a demandé à Ice Spice pourquoi elle lui avait volé Central Cee après que la rappeuse l’ait confié sur son profil TikTok devant des millions d’internautes pour officialiser leur relation. Elle a aussi réagi à la vidéo de pompes de la rappeuse.

Madeline a demandé à Ice Spice pourquoi elle lui avait volé Central Cee après que la chanteuse l’ait admis dans un nouveau TikTok 😭 pic.twitter.com/99DuclV7TT — Kultur (@Kulturlesite_) July 23, 2024