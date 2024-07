Booba détruit Maes, Gims et sa femme Demdem sur scène

Nouvelle attaque de Booba contre Gims, son épouse Demdem et Maes à l’occasion de son dernier concert ce samedi soir en Suisse sur la Grande Scène du festival Paléo où il a performé pendant une heure. Le rappeur a notamment repris le single « Dolce Camara » dans lequel il se moque de la femme de l’ancien leader de la Sexion d’Assaut.

Même sur scène, B2O ne manque jamais une occasion de piquer ses rivaux, comme il l’a encore fait la nuit dernière lors de son passage au festival Paléo. Le fondateur du 92i a clashé ses ennemis alors que les hostilités s’intensifient depuis quelque temps.

Nouvelle offensive de Booba contre Maes, Gims et Demdem !

Lors de sa prestation à Nyon, lors de l’un des plus grands festivals de Suisse, Booba a chanté avec le drapeau de la Palestine pour faire passer le message : « On est pour la paix et la justice. Les bons gagneront. Ça prend du temps, mais ça viendra. » Le rappeur a également interprété les titres « Rebel », « Friday », « Baby » ou encore « Madrina » avant de tacler Maes sur les ventes de son dernier album : « Maes vient de sortir son album et il a totalement échoué. ». Par la suite, B2O a ciblé Gims et sa compagne : « Il vient dimanche. Sa femme a insulté ma fille. Je compte sur vous pour lui donner l’heure à cette petite salo*e« , a-t-il lancé avant d’interpréter le tube « Dolce Camara ».

Booba a ensuite répondu dans une story à un média suisse qui a qualifié son concert de performance monotone. Le rappeur a révélé que le journal en question lui avait demandé une interview qu’il avait refusée, avant de relayer des images de son show pour démontrer qu’il avait passé un bon moment avec le public dans une très bonne ambiance, contrairement à ce qu’avait décrit le média.

🚨 BOOBA adresse un message a DEMDEM la femme de GIMS ! « Sa femme elle a INSULTÉ ma fille »

« Cette petite SAL*PE » 🥶 pic.twitter.com/vkvPtXYxjq — Best Of Piraterie (@92secondesPRT) July 27, 2024