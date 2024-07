Marion Maréchal n’a pas du tout apprécié le spectacle d’Aya Nakamura

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été marquée par une performance remarquée d’Aya Nakamura. La chanteuse a offert un show époustouflant, mêlant ses tubes à des classiques de la chanson française en compagnie de la garde républicaine, sauf que cela n’a du tout plus à Marion Maréchal.

La politicienne a relancé une polémique qui avait déjà agité les débats avant cet événement.

Marion Maréchal réagit sévèrement au show d’Aya Nakamura !

Accompagnée de la Garde républicaine, Aya Nakamura a interprété une medley de deux de ses plus grands succès, transformant la Seine en une véritable scène de concert. Si cette prestation a suscité l’enthousiasme du grand public, elle n’a pas manqué de faire réagir les détracteurs, notamment à l’extrême droite. De nombreuses voix, parmi lesquelles celle de Marion Maréchal, avaient déjà critiqué le choix d’inviter Aya Nakamura aux JO lui reprochant son style musical, jugé trop vulgaire et peu en adéquation avec les valeurs des Jeux.

Marion Maréchal en a remis une couche suite à la retransmission à la télévision de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. « Je regarde la cérémonie d’ouverture des JO avec mes enfants. », décrit-elle tout d’abord sur Twitter pour expliquer le contexte dans lequel elle a suivi cette soirée. « Difficile d’apprécier les rares tableaux réussis entre les Marie-Antoinette décapitées, le trouple qui s’embrasse, des drag queens » critique par la suite la députée européenne.

Elle s’en prend ensuite à Aya Nakamura, « l’humiliation de la Garde républicaine obligée de danser sur du Aya Nakamura, la laideur générale des costumes et des chorégraphies. », avant de terminer, « On cherche désespérément la célébration des valeurs du sport et de la beauté de la France au milieu d’une propagande woke aussi grossière ».