Jazz et Laurent endeuillés, Booba réagit sans aucune compassion

Jazz et Laurent Correia viennent de vivre un drame. Le décès tragique du père de l’influenceur, retrouvé pendu dans leur villa française, a plongé le couple dans une profonde douleur. Un événement qui a rapidement défrayé la chronique et suscité de nombreuses réactions, notamment de la part de Booba.

Booba accusé de manquer de respect aux influenceurs Jazz et Laurent !

Les circonstances exactes de ce décès font l’objet d’une enquête approfondie. Selon les informations révélées par le blogueur Aqababe, une dispute familiale aurait précédé le drame. Jazz et Laurent Correia devraient être prochainement auditionnés par les autorités. Face à ce drame, Booba, connu pour ses clashs récurrents avec les influenceurs, n’a pas pu s’empêcher de réagir sur les réseaux. Le rappeur du 92i a profité de l’occasion pour relancer les hostilités avec le couple Correia, suscitant ainsi une vague de critiques de la part des internautes.

De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont jugé le comportement de Booba déplacé et irrespectueux. Ils ont rappelé que le décès d’un proche est une épreuve douloureuse, et que le couple Correia méritait d’être soutenu dans cette épreuve plutôt que d’être attaqué. Les réactions à l’encontre de Booba se sont multipliées, condamnant son manque d’empathie et son opportunisme. Certains internautes ont souligné l’incohérence entre ses prises de position sur des sujets graves comme le génocide et ses attaques personnelles contre des individus en deuil.

Malgré les vives critiques, Booba ne semble pas ébranlé et a poursuivi ses attaques contre Jazz et Laurent Correia. Cette nouvelle polémique vient une fois de plus illustrer la capacité du rappeur à polariser l’opinion et à susciter des débats passionnés, notamment pour ses attaques à répétitions contre les influenceurs.

T’es dans l’abus, Laurent est une pourriture, mais respecte la mort du daron. — Jason (@ThePrinceJason) August 5, 2024

Respecte la mort des gens espèce d’ordure que tu es — Sally Valentine (@sally_570) August 5, 2024

Tu respecte rien mdrrr c’est plus de la piraterie la c’est de la barbarie — de.Djo (@ImDeDjo) August 5, 2024

Son pere est mort et ça tweet ça… — Bilal (@bilal_92s) August 5, 2024