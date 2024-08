Kanye West forcerait Bianca Censori à se vêtir de façon osée d’après Kim Kardashian

Kim Kardashian aurait déclaré que son ex-mari, Kanye West, “forcerait” sa femme, Bianca Censori, à porter des tenues très révélatrices, et qu’elle ressentait de la “pitié” pour la jeune architecte australienne, selon les informations du quotidien britannique The Mirror.

Kim Kardashian a divorcé de Kanye West en 2021 après des mois de rumeurs de séparation. Ye a ensuite commencé à fréquenter Bianca en 2022 et peu de temps après la finalisation de son divorce avec Kim, le couple s’est secrètement marié. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées concernant la relation de Kanye avec la jeune femme de 29 ans, des proches du couple suggérant qu’il contrôle sa nouvelle épouse et se sont notamment ses tenues osées en public qui choquent.

Les tenues osées de Bianca Censori font piéter à Kim Kardashian, Kanye West accusé !

À des nombreuses reprises, Bianca Censori a été aperçue en public dans des tenues révélatrices, allant jusqu’à ne porter qu’un imperméable transparent, ce qui a amené beaucoup de monde à spéculer que Kanye West dictait sa garde-robe et son comportement public. Sa famille en Australie, y compris son père, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que Ye traite sa compagne comme un “trophée”.

Kim Kardashian se serait exprimée sur la situation. Une source a confié au journal The Mirror que la star de télé-réalité ressentait de la sympathie pour Bianca Censori et la “plaignait vraiment”. “Elle sait par expérience à quel point Kanye peut-être contrôlant, et combien il est difficile de s’échapper de lui une fois qu’il vous a sous son emprise”, décrit cette source au média et suggère que Kim pense que Ye “agit comme un marionnettiste” et “force” Bianca à porter des tenues très peu vêtues en public.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Kanye West sélectionnerait minutieusement la garde-robe de Bianca Censori ce qui laisserait son ex-femme Kim Kardashian uniquement avec de la “compassion” pour la belle australienne. “Elle peut seulement imaginer que la pauvre fille a été attirée par les projecteurs et le style de vie qu’il peut offrir, et qu’elle est maintenant prise au piège”, a confié une source.