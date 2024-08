Jul explose les vues avec le clip de Bande Organisée 2

« Bande organisée 2 » quatre ans après jour pour jour après le premier volet, le second volet du tube légendaire produit par Jul est dévoilé avec notamment SCH, Soso Maness, Kofs, Naps ou encore Alonzo, ce nouveau s’annonce comme le prochain hit de cet été et cartonne déjà sur Youtube.

“Bande organisée” est devenu un hymnne, avec plus d’un demi-milliard de vues sur Youtube pour le clip. Single de diamant, le plus rapide de France, point d’orgue d’un style de rap inimitable, on présente plus ce succès incommensurable. Quatre ant plus tard jour pour jour, Jul accompagné de Houari, Elams, Kofs, Naps, SCH, Solda et Soso Maness réitèrent sur Bande Organisée 2 avec un nouvel invité Alonzo des Psy 4 De La Rime pour un hit inédit tout en gimmicks et passages mémorables.

Le chiffre impressionnant du succès de Bande Organisée 2 de Jul !

Les Marseillais ont déjà pu entendre un extrait du single. En effet, tous les artistes ont défilé dans un bus floqué 13 Organisé il y a quelques jours dans la cité phocéenne, plus tôt cette semaine, afin de faire patienter les fans avant la parution du morceau qui est le premier extrait de la compilation 13’Organisé.

Moins de 24 heures après la diffusion du clip Bande Organisée 2 sur Youtube la vidéo fait déjà sensation avec plus de 600 000 visionnages sur la plateforme d’hébergement de vidéos, le tout en moins de 24 heures, le clip semble donc se diriger vers le même succès que le premier volet.