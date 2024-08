Brest – OM : comment suivre le match en live streaming direct

Comment suivre en live streaming direct le match entre l’équipe de Brest contre l’Olympique de Marseille, deuxième match de la saison 2024/2025 du championnat de France de Ligue 1.

Pour suivre le match Brest vs OM en direct streaming, vous aurez besoin d’un abonnement à une plateforme de streaming sportif qui diffuse la rencontre.

DAZN a acquis les droits de diffusion de la Ligue pour cette saison avec 8 matchs sur 9 alors que beIN Sports diffuse le match restant et a choisi justement de retransmettre cette rencontre entre l’OM et Brest ce samedi à partir de 17h. beIN Sports 1 est la chaîne qui détient les droits de diffusion de ce match de Ligue 1 en France. Vous pourrez le regarder en direct streaming sur l’application MyCanal ou via le service beIN Connect. Il vous faudra donc un abonnement à beIN Sports pour accéder à ce contenu, Canal + offre d’ailleurs une promo pour un pack sports à 29,99 euros par mois comprenant, les chaines canal +, Apple TV +, beIN et Eurosport.

Les réseaux sociaux peuvent être une solution alternative pour suivre le match, mais sont illégaux. Des nombreux comptes X (Twitter) proposent de type d’offre gratuite avec souvent des liens vers l’application Telegram. L’IPTV est aussi devenu un service très populaire même si la Ligue tente de bloquer les diffuseurs illégaux, enfin, il reste la possibilité d’utiliser un VPN afin de passer par un diffuseur de la Ligue 1 à l’étranger comme avec Caze TV, le diffuseur au Brésil, disponible via Youtube avec un VPN. Les sites de streaming illégaux peuvent aussi être tentants, mais ils comportent des risques.

À noter que Free FOOT propose gratuitement de visionner les buts des matchs de Ligue 1 en quasi direct via l’application, mais il faut être abonné à Free.