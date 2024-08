Damso nous a menti et l’avoue

Le rappeur belge Damso vient de faire une annonce qui a de quoi réjouir ses fans : son prochain projet musical, initialement prévu sous la forme d’un EP, se transformera finalement en un album complet. Intitulé “J’ai menti“, ce nouvel opus, dont la sortie est fixée à septembre 2024, s’annonce déjà comme un événement majeur dans l’univers du rap francophone de cette rentrée 2024.

Damso va offrir deux albums avant de partir !

Ce changement de format s’explique par une volonté de Damso de livrer un projet plus ambitieux et plus abouti. En effet, le rappeur avait précédemment évoqué un EP, suggérant ainsi un format plus court et plus concentré. En optant pour un album, il offre à ses auditeurs la possibilité de plonger plus profondément dans son univers artistique et de découvrir une palette plus large de ses compositions. “Finalement, j’ai plus de sons que prévu, donc techniquement, ce n’est plus un EP.”, décrit-il dans un message à ses fans sur les réseaux.

Le choix du titre “J’ai menti” fait écho à la communication initiale autour de ce projet, où Damso avait évoqué un EP. Ce léger mensonge (volontaire ?) crée une certaine forme de mystère et d’intrigue, invitant les fans à décrypter les significations cachées derrière ce titre. On peut imaginer que cet album sera l’occasion pour l’artiste de se livrer davantage et de partager des aspects plus personnels de sa vie.

Damso a déjà annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière de rappeur après la sortie de son prochain album, “Beyah“. “J’ai menti” pourrait donc être considéré comme une sorte de prélude à cet adieu, une manière pour l’artiste de marquer le coup et de laisser une dernière empreinte indélébile dans le paysage musical avec la parution de deux albums avant de prendre sa retraite suite à la sortie de “Beyah”.

🚨DAMSO dévoile le nom de son nouvel EP (qui n’en est plus un) “J’AI MENTI” 📆 PROCHAINEMENT pic.twitter.com/znMuhckOTl — RAPLUME (@raplume) August 25, 2024