Naps : très mauvaise nouvelle annoncée aux fans

L’annulation des concerts de Naps : un coup dur pour les fans et une affaire qui fait grand bruit !

La récente mise en examen de Naps pour des faits de viols et d’agressions sexuelles a eu des répercussions importantes sur sa carrière artistique. En effet, cette affaire a contraint les organisateurs à annuler les concerts que le rappeur marseillais devait donner à Paris et à Marseille en septembre prochain (les billets seront remboursés). Les faits reprochés à Naps sont extrêmement sérieux et portent atteinte à l’image de l’artiste même s’il est important de rappeler que la justice doit suivre son cours et que la présomption d’innocence doit être préservée.

Deux importants concerts à venir de Naps annulés !

En plus des accusations initiales, Naps a enfreint les conditions de son contrôle judiciaire, ce qui a aggravé sa situation. Cette attitude a démontré qu’il ne pouvait pas garantir le déroulement de ses concerts à venir, car il a été placé en détention il y a quelques jours et il n’est donc pas en mesure d’assurer ses prestations scéniques programmées le mois prochain.

Les fans de Naps sont partagés face à cette situation. Certains continuent de soutenir leur idole et estiment qu’il est innocent jusqu’à preuve du contraire. D’autres, au contraire, sont déçus et ne comprennent pas comment leur artiste préféré a pu se retrouver impliqué dans une telle affaire. Du côté des rappeurs, Soso Maness a été le seul à prendre la parole pour s’exprimer sur le sujet en prenant la défense de son ami en rappelant la présomption d’innocence tant que le rappeur n’a pas été jugé coupable alors qu’il a nié les accusations à son encontre.