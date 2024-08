Soso Maness réagit à la détention de Naps pour le défendre

Soso Maness prend la défense de Naps !

L’arrestation de Naps, accusé de viols et d’agressions sexuelles, continue de faire réagir le milieu du rap français. Parmi les voix qui se sont élevées, celle de Soso Maness, proche collaborateur du rappeur marseillais, a retenu l’attention et il a livré des explications sur la détention de son compère, assurant qu’elle n’est pas liée à l’affaire citée précédemment.

Soso Maness défend Naps et fait une mise point sur l’affaire !

Lors d’un live Twitch, Soso Maness a apporté son soutien à Naps après son incarcération, rappelant le principe fondamental de la présomption d’innocence : “Tant qu’on n’est pas jugé, on est innocent“. Il a souligné que de nombreux individus avaient été injustement accusés par le passé, avant d’être finalement acquittés. Le rappeur a également mis en avant le fait que l’interprète de la Kiffance a été placé en détention provisoire uniquement pour non-respect de son contrôle judiciaire, et non pour les faits qui lui sont reprochés. “C’est une mise en détention par rapport au fait qu’il n’ait pas respecté sa conditionnelle”, a-t-il précisé en ajoutant, “il était interdit de Marseille et on l’a vu à Marseille, donc, il est rentré en détention“.

Soso Maness a tenu à nuancer ses propos en rappelant la gravité des accusations pesant sur Naps : “Si demain, il s’avère qu’il a vraiment fait des trucs de fou, c’est grave frère.”. Néanmoins, il a exprimé des doutes sur la solidité des preuves à charge, soulignant que la justice avait déjà laissé l’artiste Marseillais en liberté sous contrôle judiciaire ou encore en citant l’affaire Benjamin Mendy, disculpé par la justice des accusations d’agressions sexuelles de plusieurs jeunes femmes.

Cette prise de position de Soso a suscité de nombreuses réactions, certains ont salué sa loyauté envers son ami, d’autres ont critiqué son soutien inconditionnel, considérant qu’il minimisait la gravité des accusations.