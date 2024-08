Aya Nakamura et Gazo bientôt officialisé ?

Aya Nakamura s’est récemment confiée sur divers sujets comme sa rencontre avec Nicki Minaj, sa performance aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ses liens avec Emmanuel Macron, elle a aussi livré son opinion sur un possible featuring inédit avec Gazo alors que ce dernier prépare la sortie d’un nouvel opus pour les mois à venir.

Gazo et Aya Nakamura, bientôt unis ?

Alors que des rumeurs ont circulé sur une possible collaboration entre Aya Nakamura et Gazo, la principale intéressée a laissé planer le doute lors d’une session questions-réponses avec les internautes sur Instagram. Depuis sa prestation remarquée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, Aya Nakamura est au sommet de sa gloire. Si l’événement a été couronné de succès avec des millions de spectateurs, la chanteuse a également dû faire face à de nombreuses critiques. “J’étais chokbar”, a-t-elle confié, avouant avoir été surprise par l’ampleur des réactions négatives.

Parallèlement, Gazo poursuit son ascension fulgurante dans le paysage musical français. Son prochain album, prévu pour cette fin d’année, s’annonce déjà comme un événement et il a fait monter la pression en assurant que cela va être très lourd. Et si des collaborations avec Werenoi, Offset et même Vianney sont déjà pressenties, une autre voix féminine pourrait venir compléter ce tableau : celle d’Aya Nakamura.

Interrogée sur la possibilité de featuring sur un morceau de Gazo, la chanteuse a répondu de manière évasive, “L’un des best, je l’avoue”. Cette réaction d’Aya Nakamura laisse entrevoir une certaine ouverture. Cette déclaration a suffi à enflammer les fans des deux artistes, rêvant déjà d’une telle collaboration explosive.