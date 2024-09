L’avis sans mâcher ses mots de Cyrille Diabaté sur Benoît Saint Denis

Le monde du MMA français est riche en talents, et Benoît Saint-Denis en fait indéniablement partie. Le “Dieu de la Guerre” a conquis le cœur des fans grâce à son style de combat spectaculaire et à sa détermination sans faille. Cyrille Diabaté, figure emblématique du MMA français, a récemment exprimé son admiration pour le jeune prodige.

Benoît Saint-Denis : un phénomène du MMA français

Depuis ses débuts professionnels, Benoît Saint-Denis a impressionné par son agressivité et sa capacité à finir ses combats avant la limite. Ses victoires spectaculaires, notamment contre Matt Frevola et Thiago Moisés, ont fait de lui l’un des combattants les plus populaires de l’UFC.

L’avis de Cyrille Diabaté

Dans une récente interview, Cyrille Diabaté a évoqué Benoît Saint-Denis avec beaucoup d’enthousiasme. S’il reconnaît que le style de combat de “BSD” peut être stressant pour un coach, il ne tarit pas d’éloges sur lui en tant que fan. Diabaté souligne le côté guerrier de Saint-Denis, son absence de calcul et sa volonté de dominer ses adversaires. “Je kiffe Benoît, même si en tant que coach, il me ferait stresser énormément, ce n’est pas forcément comme ça que j’aimerais que mes combattants combattent, mais en tant que fan du sport… C’est mon combattant préféré avec Salahdine Parnasse” a-t-il confié.

“C’est le guerrier absolu, c’est un mec qui rentre dans la cage, il n’est pas dans le calcul, veut arracher la tête ou un membre du mec, veut détruire l’adversaire. Donc ça donne des combats spectaculaires. Je parle en tant que fan, en tant que coach, c’est un autre délire” a ensuite expliqué Cyrille Diabaté. Le 28 septembre prochain, Benoît Saint-Denis fera son retour dans l’octogone face à Renato Moicano. Ce combat s’annonce très prometteur et les fans attendent avec impatience de le revoir à l’œuvre dans la cage.