Cédric Doumbé vs Baki 2 : une revanche au Parc des Princes en 5 rounds avec les coudes

L’affrontement entre Cédric Doumbé et Baysangur “Baki” Chamsoudinov avait laissé un goût amer aux fans de MMA. Mais la revanche tant attendue pourrait bientôt avoir lieu, et Doumbé promet un spectacle inoubliable et se précise de plus en plus comme vient de le confier ce dernier.

Cédric Doumbé : une revanche explosive contre Baki au Parc des Princes ?

Lors de leur premier duel, Cédric Doumbé, ancien champion du Glory, avait été surpris par la résistance de Baki. Alors qu’il visait un KO rapide, l’ancien champion s’est retrouvé en difficulté et a finalement dû abandonner par décision de l’arbitre sur blessure au troisième round. Cette issue inattendue a laissé un goût d’inachevé et a suscité l’envie d’une revanche.

Le combat Doumbé vs Baki avait déjà créé un engouement exceptionnel, avec un Accor Arena complet en quelques minutes. Pour la revanche, Cédric Doumbé rêve d’un cadre encore plus grandiose : le Parc des Princes. “Je demanderai cinq rounds et un petit parc des princes. Baki là, il galère à vendre des places”, a-t-il lancé, provoquant ainsi son adversaire. Doumbé semble plus déterminé que jamais à prendre sa revanche sur Baysangur Chamsoudinov qui lui a fait subir sa première défaite de sa carrière dans l’octogone.

Cédric Doumbé a donc annoncé qu’il souhaitait un combat de cinq rounds pour s’imposer définitivement. De son côté, Baki a officiellement répondu à cette provocation et a validé ce défi, il va même plus loin et veut que l’utilisation des coudes soit autorisé lors de leur second combat, “5 rounds oui et avec les coudes” a-t-il tweeté. Reste désormais à connaitre l’avis du PFL afin d’organiser cette revanche de l’officialisation ne devrait maintenant plus tarder, car les deux combattants français de MMA sont visiblement d’accord.