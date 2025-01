La réaction de Cédric Doumbé sur son retour dans la cage avant Baki

Le célèbre combattant français de MMA, ancien champion du Glory, Cédric Doumbé, pourrait comme pressenti bientôt faire son retour dans l’octogone du PFL. Récemment aperçu aux côtés d’Islam Makhachev lors de l’événement Road to Dubai Champion Series, « The Best » a été interrogé sur ses prochains projets et s’est exprimé sur la programmation d’un prochain à venir.

Samedi dernier, la Coca-Cola Arena de Dubaï a accueilli un événement organisé par le PFL. En tête d’affiche, Usman Nurmagomedov a défendu avec succès son titre des poids légers de Bellator face à Paul Hughes. Parmi les spectateurs, Islam Makhachev, champion des poids légers de l’UFC, a été vu en compagnie de Cédric Doumbé. Actuellement, la star française du MMA n’a pas encore d’adversaire officiel ni de date confirmée pour son prochain combat, alors qu’une revanche contre Baki est attendue dans les prochains mois, ce deuxième acte entre les deux combattants français n’est toujours pas officialisé.

Le prochain combat de MMA de Cédric Doumbé prévu dans les trois prochains mois !

Interrogé par Bloody Elbow, Doumbé a laissé entendre qu’il pourrait revenir dans la cage « d’ici 2 à 3 mois ». Bien qu’un rematch contre Baki ait été évoqué, le Français avait déjà précisé de manière surprenante que Baïssangour Chamsoudinov ne sera pas son prochain adversaire.

Après avoir enchaîné les victoires dans d’autres organisations au début de sa carrière dans le MMA, dont le MMA GP, Cédric Doumbé a rejoint le PFL. Pour son premier combat dans l’organisation, le 30 septembre 2023, il a mis KO son compatriote Jordan Zébo en seulement 9 secondes, un exploit impressionnant. Cependant, le 7 mars 2023, Doumbé a subi sa première défaite face à Baysangur Chamsoudinov. Ce combat a été marqué par un incident inhabituel, le franco-camerounais a signalé à l’arbitre qu’il avait marché sur une écharde, ce qui a conduit à l’arrêt prématuré du match.

Depuis, l’idée d’une revanche contre Baki est régulièrement évoquée, mais sans se concrétiser pour le moment et Doumbé a retrouvé la victoire, il a battu Jaleel Willis à l’Accor Arena de Paris le 17 mai dernier.