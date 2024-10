Francis Ngannou et Renan Ferreira valident la pesée : le choc des titans officiel

Tous les fans de MMA attendent de retrouver Francis Ngannou dans la cage pour sa grande première en PFL après son départ de l’UFC, le camerounais va affronter demain soir Renan Ferreira, le deux combattants ont validé la pesée avec 116kg pour Ngannou et 118kg pour Renan Ferreira.

Francis Ngannou de retour dans l’octogone : affrontement explosif contre Renan Ferreira

Ce samedi 19 octobre, les amateurs de MMA auront rendez-vous avec un événement exceptionnel : le “Battle of the Giants” opposant Francis Ngannou, ancienne star de l’UFC, à Renan Ferreira, champion en titre des poids lourds du PFL. Ce combat tant attendu sera diffusé en exclusivité sur DAZN.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les deux colosses s’affronteront à la Kingdom Arena de Riyad pour un titre “Super Fight” des poids lourds. Ngannou, connu pour sa puissance de frappe dévastatrice, fera face à Ferreira, un combattant brésilien réputé pour sa technique et son endurance.

“The Predator” est de retour pour marquer les esprits et prouver qu’il est toujours le plus dangereux poids lourd de la planète. De son côté, Ferreira, connu pour sa puissance de frappe dévastatrice, entend bien conserver son titre et s’imposer comme le nouveau roi des poids lourds.