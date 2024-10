Cédric Doumbé ou Ciryl Gane ? L’avis tranché de Francis Ngannou

n pleine préparation de son grand retour dans l’octogone, Francis Ngannou a accordé une interview à La Sueur. L’ancien champion des poids lourds UFC, qui affrontera Renan Ferreira ce samedi 19 octobre dans le cadre du PFL, s’est prêté au jeu des questions-réponses et a révélé ses combattants de MMA préférés du moment, il a notamment fait son choix entre les français, Cédric Doumbé et Ciryl Gane.

Francis Ngannou révèle ses préférences en MMA

L’ancien champion UFC, Francis Ngannou s’apprête à disputer un combat historique face à Renan Ferreira dans le cadre du PFL. Les deux combattants se sont récemment livrés à un premier face-à-face intense, laissant entrevoir un combat d’anthologie. Le duel est programmé dans la soirée de ce samedi 19 octobre, l’événement commence à 21 heures et le combat principal devrait avoir lieu vers minuit, il va marquer le grand retour de Ngannou dans la cage après trois ans d’absence ainsi que deux combats de boxe perdus contre Tyson Fury puis Anthony Joshua. Le camerounais part favori face à Ferreira et multiplie les interviews dans la presse, il s’est exprimé sur ses combattants préférés pour La Sueur.

En effet, au début de la séquence, Ngannou élimine successivement, Benoit Saint Denis, Islam Makhachev et Sean O’Malley face à Cédric Doumbé avant de lui préférer son compatriote Ciryl Gane qui se fait directement éliminer pas Israel Adesanya que le camerounais apprécie visiblement beaucoup car il le garde comme athlète favori contre Max Holloway, Khamzat Chimaev, Dustin Poirier, Georges Saint Pierre, Kamaru Usman et enfin Jon Jones.