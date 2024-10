La réaction sans mâcher ses mots de Cédric Doumbé à l’échec de Benoît Saint Denis

Lors d’un récent live sur Snapchat, Cédric Doumbé a partagé son analyse de la performance de Benoît Saint-Denis à l’UFC Paris. Tout en reconnaissant le talent de son compatriote, l’ancien champion du Glory a pointé du doigt un manque de stratégie dans son style de combat.

Selon lui, Saint-Denis aurait tendance à privilégier la puissance brute au détriment de la technique, ce qui l’expose à des risques inutiles. Cette approche, bien que spectaculaire, pourrait à terme limiter son potentiel. Doumbé a suggéré que Saint-Denis gagnerait à travailler davantage sur sa gestion de la distance et son intelligence de combat.

Cédric Doumbé tacle Benoît Saint Denis !

Lors de l’UFC Paris, la défaite de Benoît Saint-Denis a suscité de nombreuses réactions, notamment celle de Cédric Doumbé. Le champion du PFL a livré son analyse du combat, mettant en avant un point qu’il considère comme crucial : la stratégie. Doumbé a salué le talent et la combativité de Saint-Denis, soulignant sa polyvalence rare pour un combattant qui n’a pas débuté très tôt dans le MMA. Cependant, il a pointé du doigt une faiblesse récurrente dans le style de combat du Français : un manque de discernement.

Selon Doumbé, Saint-Denis aurait tendance à se lancer tête baissée dans les échanges, privilégiant la puissance brute à la technique. Cette approche, certes spectaculaire, l’expose à de nombreux risques et peut le pénaliser face à des adversaires plus expérimentés. Le champion du PFL a utilisé la métaphore du “God of War” pour illustrer cette tendance à la confrontation directe, sans réelle stratégie sous-jacente.

“Il ne combat pas avec son cerveau”

Pour Cédric Doumbé, le combat, ce n’est pas seulement frapper fort, c’est aussi savoir toucher sans se faire toucher. Il a souligné l’importance de la gestion de la distance, de l’intelligence de combat et de la capacité à adapter sa stratégie en fonction de son adversaire. En somme, “The Best” prône une approche plus réfléchie et moins impulsive du MMA. En comparant le style de Saint-Denis à celui de Moicano, son adversaire lors de l’UFC Paris, Doumbé a mis en évidence l’importance d’avoir une stratégie claire. Moicano, selon lui, a démontré une maîtrise technique supérieure et a su exploiter les faiblesses de Saint-Denis, “À la décharge de Benoît, sur ce combat, Moicano a juste été meilleur que lui. Il avait une pure stratégie” a-t-il conclu.