Cédric Doumbé et Baki se clashent à cause de Rohff

Entre Baki et Doumbé, la guerre des mots reprend de plus belle sur les réseaux en attendant leur second combat, cette fois-ci c’est Rohff qui a été l’élément déclencheur des hostilités entre les deux combattants.

La rivalité entre Baki et Cédric Doumbé refait parler d’elle. Les deux hommes se livrent fréquemment à des provocations depuis leur combat au mois de mars dernier, attisant la flamme d’un nouvel affrontement qui se précise. Cédric Doumbé a relancé le clash ce jeudi en taclant Baki sur ses déclarations concernant Rohff en boxe. Le champion du monde de kickboxing a ainsi profité de l’accusation pour recadrer Baïssangour Chamsoudinov.

Les hostilités relancées, clashé par Doumbé, Baki riposte avec humour

“Il n’y a que Quelqu’un qui ne sait pas boxer pour mettre 2/10 à Rohff en boxe. Ou alors il a des problèmes de vue” a lâché Doumbé sur le réseau social X en réaction aux anciens propos de Baki dans une interview dans laquelle il a attribué la note de 2 sur 10 à Rohff dans son niveau de boxe en réponse à un hypothétique combat face à un rappeur français. La réplique de Doumbé fait suite au commentaire de Housni cette semaine dans laquelle il a déclaré à l’encontre de Baki, “Baki, tu m’as mis 2/10 en anglaise… Inconscient va ! C’est vrai que t’es bon, je te souhaite d’aller très loin. Mais faut pas sous-estimer les anciens comme ça… À ton âge, on mettait des KO, la vérité, y avait même pas d’arbitre”.

Le tweet de Doumbé n’est pas passé inaperçu, “J’avoue que je vois pas très bien, mais ton gros nez, je pouvais pas le louper.” a réagi Baki pour remettre en place son rival avec humour, puis d’ajouter, “Par contre, c’est une dinguerie ton nez, il carry tout c’est pratique”.