Cédric Doumbé choque ses fans avec sa prise de poids, “il est énorme”

La prise de poids inquiétante de Cédric Doumbé avant son prochain combat ! The Best prend visiblement du bon temps et son avenir sportif remis en question par ses fans avec son nouveau physique un peu trop corpulent.

Il y a du relâchement chez Cédric Doumbé !

Depuis sa signature au PFL et ses débuts prometteurs en MMA, Cédric Doumbé est rapidement devenu l’une des figures les plus populaires de la discipline en France. Cependant, de récentes vidéos publiées sur le web ont semé le doute quant à sa préparation physique avant son retour dans l’octogone qui n’est pas programmé pour le moment.

L’année 2023 a été marquée par des hauts et des bas pour Cédric Doumbé. Après une victoire fulgurante lors de ses débuts au PFL face à Zebo, une défaite controversée face à Baki a entaché son parcours. Déçu par cette décision arbitrale, le combattant français a même envisagé de mettre un terme à sa carrière avant de se relancer avec une victoire dans la cage contre Willis. Doumbé a ensuite annoncé qu’il ne reviendrait pas dans l’octogone avant 2025, souhaitant prendre du temps pour se ressourcer et se préparer au mieux pour les défis à venir. Cependant, les dernières images de lui, publiées sur les réseaux, montrent un athlète visiblement plus corpulent. Cette prise de poids a suscité l’inquiétude des fans de MMA, qui se demandent si elle est compatible avec une reprise de la compétition au plus haut niveau.

Les fans ont réagi en masse à ces images, exprimant leur surprise et leur interrogation. Certains ont souligné l’importance d’une préparation physique rigoureuse dans le MMA, tandis que d’autres ont préféré voir le côté plus humain de Cédric Doumbé et lui ont accordé le bénéfice du doute. “Nan sah on m’a dit dans l’oreillette qu’il a sué sur tout le ring tellement il a abusé des chicken street”, “J’ai cru que c’était Curtis Blaydes carrément”, “il est énorme”, “La tournée des plateaux pour son bouquin s’est bien déroulée” ou encore “Cedric doucement sur la prise de masse” peut-on lire dans les commentaires des internautes.

L’ancien champion du Glory devra redoubler d’efforts pour retrouver sa condition physique optimale et ainsi retrouver son niveau de performance d’antan avant sa prochaine échéance sur le ring qui pourrait être contre Baki contre qui la revanche est toujours attendue.