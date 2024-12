Baki se moque du physique de Cédric Doumbé

Absent de l’octogone depuis plusieurs mois, Cédric Doumbé a fait une apparition remarquée lors de l’événement PFL Europe à Lyon. S’il n’a pas combattu, sa simple présence a suffi à enflammer la salle et à mettre en lumière son rôle de figure emblématique de l’organisation, il a encore confirmé son retour dans la cage pour 2025 avec une revanche face à Baki qui n’a pas échappé à ce dernier.

Baki réagit à l’entrée de Cédric Doumbé au PFL Lyon

Lors de l’événement, Doumbé a offert un show mémorable. Il a notamment simulé un coup de balai, en référence à sa défaite contre Baysangur « Baki » Chamsoudinov, provoquant l’hilarité du public. Il a également pris place à la table des commentateurs pour analyser les combats et a joué un rôle actif dans la découverte de nouveaux talents. Doumbé a tourné en dérision sa mésaventure du combat contre Baki avec son écharde dans l’orteil, il a passé le balai dans la cage afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’épine sur le ring. « Bientôt 2025, et l’ancien en surpoids veut toujours pas lâcher ses blagues » a commenté Baki pour s’amuser la prise de poids de Cédric. Récemment interrogé sur le sujet, « The Best » a révélé peser près de 100 kilos.

En tant qu’ancien champion du monde de kickboxing, Doumbé est devenu un atout majeur pour le PFL. Son charisme, sa personnalité flamboyante et son expérience font de lui un véritable ambassadeur de la discipline. « Le rôle que j’ai eu ce samedi le prouve, on ne verra aucun autre Français l’endosser, on ne leur proposera jamais », a déclaré Doumbé, « Le PFL m’utilise, dans le bon sens du terme, et c’est très intelligent de leur part, pour créer une effervescence et une attention sur l’événement. Ce serait bête de ne pas profiter de mon statut. ».

Doumbé est considéré comme un véritable mentor pour les jeunes combattants. « C’est une superstar naturelle », a déclaré Dan Hardy, directeur des opérations du PFL, « Même s’il est au début de sa carrière en MMA, sa carrière en kickboxing a été incroyable. Il a inspiré énormément de combattants. ». L’ancien champion du Glory a désormais hâte de prendre sa revanche sur Baysangur « Baki » Chamsoudinov, qui l’avait battu lors de leur dernier affrontement. « Je lui ai donné une carrière, je vais lui enlever, on va faire ça comme il se doit », a-t-il confié.