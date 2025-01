Benoît Saint-Denis inquiète les fans, « Moicano a vraiment fait du sale »

Plus de quatre mois après sa défaite contre Renato Moicano par arrêt du médecin, Benoît Saint-Denis affiche toujours des séquelles de cet échec, au point d’inquiéter les fans sur les réseaux face aux images de son état physique.

Après une belle ascension dans le monde du MMA et une entrée réussie à l’UFC en 2021, marquée par plusieurs victoires, BSD a connu une année 2024 très compliquée. Le Français a d’abord subi une défaite contre l’Américain Dustin Poirier à l’UFC 299, perdant par KO au deuxième round. Ensuite, au mois de septembre, face à Renato Moicano, il n’a pas fait mieux, tenant deux rounds avant que le médecin ne stoppe le combat, actant ainsi la victoire du Brésilien. Benoît Saint-Denis compte désormais un bilan de 13 victoires pour 3 défaites en MMA, et son retour dans la cage n’est pas encore prévu.

En effet, le programme de 2025 pour Benoît Saint-Denis est actuellement très flou. À en juger par les images de son physique, les séquelles de son dernier combat sont encore visibles sur son visage. Il s’est fait défigurer par Moicano, et cela prend du temps pour se rétablir. « Il n’a plus la même gueule depuis qu’il s’est fait tabasser par Moicano… Gueule cassée, clairement. », « C’est une dinguerie qu’après tout ce temps, il soit toujours un peu gonflé. Moicano a vraiment fait du sale. », « Il porte encore les marques d’un combat qui date de plus de 4 mois », commentent les internautes, surpris par la dernière vidéo de Benoît Saint-Denis. Les fans ne sont pas rassurés par ces images.