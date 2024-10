“Will Smith est comme Diddy et Booba”, Rohff balance des dossiers croustillants

L’affaire Diddy continue de faire réagir Rohff qui, après avoir tenté d’enfoncer Booba dans le scandale, vient d’en remettre une couche en lançant des rumeurs contre ce dernier en l’accusant de donner des fausses informations au sujet de la demande de collaboration avec 50 Cent et ses liens passées avec Puff Daddy puis de s’en prendre aussi à Will Smith.

50 Cent et Booba : une alliance inattendue pour démasquer Diddy, Rohff n’y croit pas et balance des révélations fracassantes

Le scandale qui secoue Diddy prend une nouvelle dimension avec l’annonce de 50 Cent de produire un documentaire sur l’affaire. Le rappeur de New York a sollicité plusieurs personnalités du rap game pour témoigner, dont Booba, l’ennemi juré de Rohff qui n’a pas manqué de s’exprimer sur cette annonce. Cette collaboration inattendue a en effet relancé les tensions entre B2O et Housni, qui accuse le premier d’hypocrisie et de vouloir surfer sur le scandale pour améliorer son image ainsi de faire diversion, il a notamment rappelé les paroles de Kopp dans certaines de ses chansons, où il évoque l’utilisation de GHB.

“Écoute si Fifty cents donne la parole aux Victimes de Diddy dans son Docu, tu es légitime, let’s go fonce ! Mais tu feras jamais oublier que dans ta chanson illégal t’as dis je cite : « Viens chez moi, G.H.B dans ton verre ». Et dans ton son : Hors saison tu dis je cite : « j’ai acheté du G.H.B pour être sûr de te mettre à l’aise ». Ce qui signifie que tu assumes fièrement et pratique les méthodes de Diddy pour droguer tes proies et les vio*er.”, lance Rohff dans un tweet sans s’arrêter là, il enchaine dans un second tweet en évoquant Will Smith. “Will Smith est comme Diddy et Booba, il cache bien son jeu, lui et son staff intimident, payent les victimes, les médias et fanatiques pour noyer le poisson, mais à un moment donné l’argent n’a plus les moyens de tout éteindre”, poursuit-il.

Prêt à tout pour discréditer Booba, Rohff ajoute par la suite contre son rival, “Les masques tombent un par un. Booba ne sait plus comment se disculper. Il se voit obligé d’envoyer des fake news comme l’histoire Fifty cents et d’attaquer tout et n’importe quoi à en friser le ridicule.”, avant d’évoquer des soirées douteuses de Will Smith à Los Angeles en 2006 en compagnie de son épouse Jada. “Ces manipulateurs sont capables de droguer et prostituer leurs propres enfants en guise de sacrifice.”, balance Housni dans ses graves accusations en commentant, “Jaden Smith vous dit qu’il n’arrivait même plus à marcher en sortie de Freak Off“.

“Ils savent qu’on a du mal à croire aux accusations sans preuves, mais réveillez-vous. Ils ne veulent pas finir en taule”, a conclu Rohff, visiblement prêt à lâcher toutes les vérités.

